Курды-террористы в Сирии выпустили джихадистов ИГИЛ, создав новую угрозу

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На заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в Сирии курды-террористы выпустили из двенадцати тюрем более десятка тысяч заключенных террористов «Исламского государства*» (запрещено в РФ), что повлекло целый ряд угроз как Ближнему Востоку, так и другим странам. Множество сторонников ИГИЛ* – иностранцы, в том числе и из Европы, и теперь они могут вернутся к себе домой, создав там очаги терроризма.

Это также и мусульмане-уйгуры, что актуально для Китая. Это выходцы из России и стран СНГ, многие из которых являются полевыми командирами ИГИЛ. Все это требует безотлагательного решения, заключил Сергей Шойгу.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей отметил высокую активность спящих ячеек террористов. Освободившиеся из тюрем, благодаря своим курдским надзирателям, террористы ИГИЛ уже сейчас вливаются в различные бандформирования в Сирии и Ираке. И многие их них, как правильно отметил Сергей Шойгу, могут в конце концов вернуться восвояси.

Член Совета Федерации Игорь Морозов также считает, что возрождение ИГИЛ на базе освобожденных боевиков – действительно серьезнейшая опасность. Как и последующая миграция боевиков, сполна вкусивших крови и денег.