Собчак оценила шутку Пригожина по поводу его гибели

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Ксения Собчак прокомментировала информацию о «воскрешении» Евгения Пригожина, слухи о гибели которого муссировались в СМИ последние пару суток.

О местонахождении Евгения Пригожина удалось узнать журналистам АБН. Напомним, в четверг на территории Республики Конго разбился военно-транспортный самолёт Ан-72. Ряд СМИ опубликовали сообщения о том, что среди погибших числится и предприниматель.

Когда корреспонденты АБН связались со знакомым Пригожина, выяснилось, что бизнесмен жив и находится в полном здравии. Предприниматель объяснил свое отсутствие не без иронии: «Парился с тёлками в бане. А где вы меня искали?».

Юмор Пригожина оценила Ксения Собчак. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Собчак отметила, что именно так в России звучит самый убедительный ответ на вопрос: «Ты где был два дня?».