«Нахал, ты, бесстыжий!»: Отважная пенсионерка из Нижнего Новгорода выругала мэра

Сегодня, 15:20

Бабушка смело поднялась на сцену и выкрикнула нелестные слова в сторону руководства города.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов 26 сентября провел официальную встречу с жителями Автозавода. Однако встречу с населением нельзя назвать плановой, так как на мероприятии случился скандал. Одна из присутствующих, пенсионерка и жительница Нижнего Новгорода, поднялась на сцену и выругала мэра. Бабушка пожаловалась, что долгое время ей не могут заменить окна в квартире.

В один момент она выкрикнула: «Нахал, ты, бесстыжий!». Владимир Панов не отреагировал на отважный порыв пенсионерки, а через несколько секунд женщину сняли со сцены. Бабушка не сопротивлялась. Вероятно, она выполнила свою «миссию» и поэтому согласилась спокойно покинуть мероприятие.