Соболь и Навальный демонстрируют фото с Кипра и Калифорнии, пока простые "пешки" отбывают реальные сроки

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Блогер Алексей Навальный и его ближайшая приспешница Любовь Соболь отрапортовали в соцсетях, что отдыхают за границей. Тем временем по всей стране проходят обыски в региональных штабах «ФБК», а ряд навальнистов, замешанных в организации протестного движения в столице, и вовсе находятся за решеткой.

Сам Навальный выложил в Instagram фотографию с семейного завтрака в Калифорнии. Довольные лица сопроводила жалоба блогера, что «дела» не отпускают его даже по ту сторону Атлантики. Однако, несмотря на столь деловой образ жизни, хорошо известно, что лидер «ФБК» вполне успевает по нескольку раз в год путешествовать на дорогие курорты по всей планете.

Юрист ФБК Навального Любовь Соболь отправилась на Кипр. Там, позируя на сидении кабриолета под лучами палящего солнца, она пожаловалась подписчиками, что эта поездка вполне может стать для нее последней, ведь из-за возбужденных уголовных дел она вполне может и «присесть».

Напомним, что в настоящее время за Соболь уже числится задолженность в размере более 1,2 млн рублей. Данная сумма сформировалась из ряда административных штрафов, назначенных юристу «ФБК» судом за организацию незаконной деятельности в центре столицы этим летом. При этом, как удалось узнать журналистам ФАН, зарплата Соболь в «ФБК» весьма скромная – порядка 60 тысяч рублей.

Однако навальнистка не отчаивается, так как платить из своего кармана за протестную деятельность она не привыкла. Соболь уже сообщила, что планирует организовать сбор пожертвований неравнодушных граждан на оплату ее штрафов. Тем временем она с удовольствием отметила свой День рождения на берегу моря.

Стоит отметить, что столь привилегированным положением могут похвастаться далеко не все сторонники Навального. Так, большинству из них оказывается лишь символическая помощь. При этом сам блогер неоднократно обещал оплачивать все расходы, связанные с протестной деятельностью. Тем не менее, совсем недавно он заявил, что готов выделить на поддержку «узников совести» лишь по одной тысяче рублей. Из 13 задержанных, против которых было заведено уголовное дело из-за массовых беспорядков в столице, часть была отпущена. Кто-то получил штрафы, а некоторые - реальные сроки. Например, блогер Владислав Синица отправился в колонию на 5 лет.

Кроме того, сейчас по всей стране проходят обыски в региональных штабах «ФБК». Функционеров НКО Навального подозревают в отмывании порядка миллиарда рублей, полученных незаконным путём. Ничего удивительного, что в столь напряженный период для своих соратников сам Навальный предпочел уехать на другой конец света. Схема «нарушаю я, а отвечают они» ещё ни разу его не подводила.