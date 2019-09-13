Спонсорами псевдорасследований медиа "Проект" Баданина оказались западные спецслужбы

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В настоящее время в России появляется все больше медиаресурсов, ориентированных на поиск, обработку и распространение информации. Одни работают честно и открыто, не скрывают свои цели и связи, а также источники финансирования. Обычно такие СМИ являются специальными расследовательскими филиалами крупных изданий. Другие работают подпольно. Из официальных источников о них практически ничего не известно. Основная цель их деятельности направлена не на раскрытие правды, а на создание скандалов.

Сотрудников «темных» СМИ используют для организации т.н. информационных войн (дестабилизации противника путем распространения фейковой информации под видом журналистской правды). Таким является «Проект» Романа Баданина, который затмил собой не менее известный «ФБК» Навального, прославившийся своими псевдорасследованиями.

Отдел расследований ФАН выяснил, в чьих интересах действует новая группа лжерасследователей и какие они преследуют цели.

Баданин в журналистской среде проявил себя не с лучшей стороны. С 2001 года он успел поработать сразу в нескольких изданиях, но отовсюду его увольняли со скандалом. Когда Баданин уходил с «Дождя», то уже находился под следствием за клевету. Неожиданно для всех журналист отправился в американский Стэнфорд для обучения. Ему даже выдали стипендию Джона Найта (85 тысяч долларов+ оплата проживания и питания). Такая премия полагается иностранным журналистам, которых обучают работе на Запад деятельности и отправляют обратно на родину. Примечательно, что дочь блогера Навального также поступила в это учебное заведение.

Этот знаменитый американский университет оказался замешан в нескольких скандалах, выявивших связь руководства вуза со спецслужбами США.

Как рассказал в беседе с журналистами ФАН один из знакомых главреда «Проекта», Баданин вернулся из Стэнфорда другим человеком. Роман стал наглым и заносчивым, сорил деньгами. Позже пошли слухи, что Баданин хвалится своими еженедельными визитами в американское посольство, где его очень ценят и готовы выдавать деньги мешками. Роман даже шутил, что если его посадят, то дипломаты вытащат его из тюрьмы и даже не скрывал, что работает на американцев. После этого от него отвернулись многие сподвижники, зато он набрал либеральный молодняк на огромные зарплаты.

Получается, что Роман Баданин не просто так решил стать журналистом-расследователем и открыть свой «Проект». Для этого он специально учился за счет бюджета США и частных спонсоров. Связь Баданина в начале его карьеры с «Горбачев-Фондом» через его американский филиал в Стэнфорде лишь подтверждает, что на Романа давно посматривали и готовили к роли полезного «расследователя» в России.

Во время работы в РБК он познакомился с Елизаветой Осетинской, которая раньше Баданина уехала в Стэнфорд, получила все ту же стипендию Джона Найта. Данный университет имеет тесные связи со спецслужбами США. Достаточно вспомнить известный Стэндфордский тюремный эксперимент, проведенный в стенах университета по заказу Военно-морского флота США. Кроме того, интерес к университету проявляло ЦРУ, тайно финансировавшее эксперименты по изучению влияние наркотика ЛСД на сознание людей. Более того, ЦРУ проявляло интерес к научной деятельности Сергея Брина (один из создателей «Гугл»). Примечательно, что в первую очередь аспирант Брин докладывал об успехах в создании первого общедоступного поисковика не своим научным руководителям, а сотрудникам разведывательного управления.

Вернувшись в Россию, Осетинская создала свое издание The Bell, спонсируемое из-за рубежа. Поскольку Баданин и Осетинская были хорошими знакомыми, то не исключено, что и он был завербован американскими спецслужбами. В итоге Баданин прошел тот же путь, что и Осетинская. По возвращении в РФ он создал медиа «Проект», чтобы проводить «расследования» в нужном для Америки ключе, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и вмешаться во внутриполитические дела нашей страны в интересах США.

После окончания МГУ Баданин стал активно сотрудничать с «Горбачев-Фондом». Официально организация занимается изучением истории Перестройки и дальнейших событий. Однако фонд скрывает источники своего финансирования.

По некоторым данным, содержание «Проекта» обходится спонсорам в 500 тысяч долларов ежегодно.

Однако это не помешало журналистам выяснить, что у столичного «Горбачев-Фонда» есть братья-близнецы в нескольких западных странах. Но этот факт организация всячески отрицает. Тем не менее в США зарегистрированы Gorbachev Foundation и Gorbachev Foundation North America. Inc в Калифорнии и Массачусетсе соответственно. Более того, штаб-квартиры фонда зарегистрированы также в Германии (Mikhail Gorbachev Award GmbH) и Люксембурге (Gorbachev Foundation Luxembourg).

Все четыре известных организации принимают «пожертвования» от неустановленных лиц. Не исключено, что подобные организации могут быть и в других европейских странах.

Особое внимание следует обратить на калифорнийский Gorbachev Foundation, спонсирующий обучение «перспективных» российских граждан в университете Стэнфорда.

После детальной проверки выяснилось, что российский «Проект» не такой уж и российский.

Во-первых, «Проект» зарегистрирован в Литве. Однако в регистрационных данных указан другой адрес - 2323 Byron St Palo Alto, CA 94301, где журналист проживал во время своего обучения в Стэнфорде. Это буквально в нескольких километрах от университета.

В то же самое время в американском штате Делавэр было зарегистрировано еще одно необычное юридическое лицо:

Очевидно, что структура связана с США, но дальнейшая ее связь с прямыми инвесторами теряется. В Америке не спешат интересоваться деятельностью подозрительной организации.

Подобной «Проекту» организацией является Международный консорциум журналистов-расследователей – ICIJ. Сам же Баданин не скрывает своих тесных связей с её руководителем Джаредом Райли. Организация известна публикацией данных о «Панамских офшорах».

ICIJ является детищем другой расследовательской организации – «Центра за общественную порядочность» (CPI). Источники ее финансирования, а, следовательно, и ICIJ, идут из таких структур, как Фонд Сороса, Фонд Рокфеллера, Фонд Макартуров, Фонд Мотта и других.

Из этого следует, что «Проект» Романа Баданина открыто занимается подрывной деятельностью на территории России в интересах других государств. Организация финансируется через разветвленную сеть НКО и западных фондов. Поэтому российским ведомствам необходимо проверить деятельность иностранной организации, зарегистрированной в Прибалтике, поскольку журналистский проект не имеет ничего общего с журналистикой.