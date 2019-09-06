Дарья Навальная нашла утешение от жесткой деспотии родителей в наркотиках

Сегодня, 21:41

В распоряжение редакции Федерального агентства новостей поступили сведения о семье блогера Алексея Навального, исходя из которых журналисты пришли к весьма неутешительным выводам. Мало того, что дочь лидера т.н. ФБК была замечена в нетрадиционных сексуальных отношениях, так еще и употребляет наркотики. Не исключено, что поводом для этого стали регулярные ссоры с родителями и их деспотичное отношение. Более подробно в материале ФАН.

https://youtu.be/XEOQbS_-PFc

Находясь под постоянным психологическом давлением, Дарья Навальная стала искать способы снять стресс. В итоге спасение было найдено в квартирных вечеринках, тусовках в клубах и употреблении наркотиков. Этим юная девушка делилась в Telegram со своей любовницей Полиной Савченко, прикрепляя к рассказам фотографии себя, в том числе в момент употребления запрещенных веществ.

И хотя Дарья Навальная сегодня, 6 сентября, достигла совершеннолетия, она по-прежнему остается ребенком с неокрепшей психикой. На неё перманентно оказывается давление из-за учебы и карьеры, все действия нескончаемо подвергаются критике. В итоге психическое состояние юной девушки расшаталось настолько, что она стала искать утешение в наркотиках и связях с женщинами.

Блогеру-расследователю Алексею Навальному, как отцу семейства, вместо выборов в Московскую городскую Думу и «Умного голосования» необходимо заниматься погодой в доме, найти подход к совей жене и детям, особенно к Дарье. Ведь вскоре ребенок покинет семейное гнездо и улетит за океан учиться в Стэнфорде, где, наконец, оказавшись без тотального деспотичного контроля родителей может пуститься во все тяжкие.