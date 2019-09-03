Соболь в очередной раз спряталась от тюрьмы за малолетним ребенком

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Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь вчера вечером была задержана за организацию несанкционированного шествия 31 августа. Известно, что накануне Соболь публиковала сообщения в социальных сетях с призывами участвовать в незаконном мероприятии. За свои действия она может понести наказание по статье 20.2 ч.8 КоАП РФ «Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий». Статья предусматривает 30 суток ареста или штраф до 300 тысяч рублей.

Многие сторонники блогера Алексея Навального, впрочем, как и он сам, уже получили реальные сроки за организацию незаконных мероприятий. Соболь избежала наказания. Похоже, что и на этот раз ей удастся уклониться от административного ареста. Известно, что законодательство России - социально ориентированное, то есть, на первом месте - защита материнства и детства. Этим и пользуется Соболь. Она до сих пор на свободе, так как ее на попечении малолетняя дочь.

При этом юрист ФБК практически не занимается воспитанием собственного ребенка. Во время ее мнимой голодовки она даже не жила с дочерью на протяжении месяца.

За предыдущие эпизоды нарушения закона Соболь выписали четыре штрафа. В общей сложности она должна выплатить 930 тысяч рублей. Если суд признает ее виновной в организации митинга 31 августа, ей придется раскошелиться еще на 300 тысяч.

Оплачивать штрафы из собственного кармана Соболь не намерена. Она уже попросила неравнодушных собрать необходимую сумму на погашение штрафов.

Стоит отметить, что перед митингом 31 августа Соболь получила письменное предупреждение от прокуратуры с предостережениями о последствиях, которые могут ее ждать в случае, если она не прекратит противоправную деятельность. Любовь решила просто проигнорировать просьбы ведомства.

Согласно российским законам, неоднократное нарушение административной статьи 20.2 влечет за собой возбуждение дела по уголовной статье 212.1. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы. Не исключено, что Соболь может пойти по статье 82 УК РФ, тогда свой срок она отсидит после того, как ее дочь достигнет 14 лет. Она также может получить наказание в виде исправительных работ. Но пока об этом говорить рано, окончательный вердикт должен вынести суд.