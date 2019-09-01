Полиция Москвы перехватила автобус с провокаторами, ехавшими на митинг к Чистым прудам 31 августа

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В Москве вчера прошло очередное несанкционированное шествие, организованное блогером Алексеем Навальным и его сторонниками. Организаторы протестуют против недопуска навальнистов на выборы в столичную Думу. Правда, забывают упомянуть о том, что Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие не смогли стать зарегистрированными кандидатами из-за массовой подделки подписей.

Москвичей все эти «шествия» псевдооппозиционеров не интересуют. Поэтому либералы для создания массовости стали свозить на митинги заказных активистов из других регионов.

Источник из правоохранительных органов сообщил о том, что вчера патруль ДПС задержал автобус с проплаченными провокаторами. При себе у пассажиров не было документов, на вопросы полицейских о посещении столицы они отвечали уклончиво. Позже удалось выяснить, что эта группа приезжих туристов согласилась за деньги поучаствовать в незаконном шествии. Сейчас личности ангажированных протестующих устанавливаются. Также проверяются вещи и сумки на наличие подозрительных предметов.

Организаторы беспорядков пользуются уже отработанной схемой. На незаконном митинге 27 июля из полутора тысяч задержанных провокаторов большинство оказались иногородними. А на митинг-концерт 10 августа, при участии популярных у молодёжи артистов, активистов также «пачками» доставляли к месту проведения акции.

Следует отметить, что незаконные митинги зачастую оборачиваются для столицы полноценными погромами. Такие вот заказные провокаторы устраивают на столичных улицах настоящий беспредел: кидают дымовые шашки, громят машины и препятствуют движению транспорта. Протестные акции ударили по столице – общий ущерб после беспорядков оценивается примерно в 237 миллионов рублей.