Организатор шоптура настойчиво пыталась привлечь женщин к участию в незаконной акции оппозиции

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В последний день лета навальнисты предприняли очередную попытку «раскачать» протест в Москве. Однако за последний месяц прошло столько незаконных митингов либералов, что они уже успели приесться даже самым ярым сторонникам «оппозиции». Поэтому интерес к такого рода акциям стремительно угасает, и на них стекается всё меньше и меньше народу. Даже приглашённые на митинг-концерт 10 августа известные артисты не спасли ситуацию, проплаченную массовку пришлось свозить в столицу автобусами. Если в июле митинги собирали до полутора тысяч человек, а уже к середине августа счёт пошёл на десятки.

Но даже на этих немногочисленных акциях навальнистов в большинстве своём встречаются проплаченные «профессиональные протестующие». Речь идёт о специально привезённых из других регионов «митингующих», которых Навальный и Ко собирают ради массовки. Такой тактикой Навальный и Соболь пользовались с самого начала «протестов», но теперь они совсем потеряли осторожность, вербуя иногородних прямо на улицах Москвы.

На популярном видеохостинге YouTube появился примечательный ролик. В главной роли – организатор шоптура, который настойчиво пытается привлечь группу женщин к участию в незаконной акции. И, конечно же, за вознаграждение в две тысячи рублей.

При этом женщине-гиду хватает наглости, чтобы откровенно врать своим клиентам. Власти Москвы в целях безопасности просто не могли дать «добро» на проведение массового митинга в преддверии Дня знаний. Однако на видео заснято, как вербовщица утверждает совершенно обратное, пытаясь заверить людей в том, что митинг Навального – абсолютно законное мероприятие. Таким образом, гостям столицы буквально предлагали пойти на преступление и нелегально «подзаработать».