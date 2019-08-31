Попытки навальнистов срежиссировать «протест» 31 августа не впечатлили Боярского

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Организаторы незаконных акций протеста в Москве всеми силами пытаются привлечь к себе внимание иностранных СМИ. В связи с тем, что зарубежная пресса действительно тиражировала лживую информацию о несогласованных мероприятиях, в обществе начались разговоры о возможном зарубежном вмешательстве в дела России

Напомним, иноСМИ активно распространяли данные о незаконных митингах в Москве, организованных экс-кандидатами на выборы в Мосгордуму. Последних на законных основаниях не зарегистрировали из-за большого процента брака в подписных листах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала ситуацию. По ее словам, подобные публикации в американских и немецких изданиях являются попыткой вмешаться в дела нашей страны. Кроме того, Захарова акцентировала внимание на том, что посольство США в Москве также «влезло» в российские внутренние процессы, растиражировав у себя маршрут «мирной прогулки» оппозиции. Несмотря на то, что в конце текста содержался призыв не появляться в местах проведения незаконной акции, в целом это сообщение звучало как призыв присоединиться к шествию.

В беседе с корреспондентом «НьюИнформа» депутат Госдумы Сергей Боярский подчеркнул, что предвыборная кампания в Москве была выбрана как плацдарм для провокаций при участии иностранных партнеров. Для них, убежден собеседник издания, оппозиционеры являются инструментом для создания громких инфоповодов, которые можно успешно тиражировать в иностранных СМИ. Причем никакого отношения к выборам проходящие в столице незаконные акции не имеют.

«Я уверен, что это видят не только специалисты и политтехнологи, но и простые граждане, которые уже достаточно опытны в политическом плане и наверняка видят, насколько это все искусственно и постановочно, а также насколько это все не соответствует тем лозунгам, с которыми изначально это все затевалось», - подчеркнул Боярский.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Совет Государственной думы России создал специальную комиссию, задача которой – расследование фактов вмешательства других стран во внутренние дела РФ. По предварительным данным, первое заседание состоится уже на этой неделе.