Солгавшая о беременности Соболь была замечена в парке с сигаретой

Вчера, 22:15

По информации СМИ, юрист так называемого ФБК Любовь Соболь прекратила голодовку из-за своей беременности. Но бытует мнение, что Соболь специально запустила слух о своем положении. В связи с этим обстоятельством вызывает интерес тот факт, что ее видели курящей в столичном парке. Один из москвичей даже заснял курящую женщину на видео.

Журналисты предположили, что беременность Соболь ненастоящая. С помощью этого фейка она могла преследовать некоторые цели: вызвать сочувствие к себе и избежать, например, административного ареста, а также защититься от каких-либо нападок со стороны конкурентов. Также была версия, что, движимая своими амбициями Соболь могла знать о своем положении и сознательно пойти на голодовку.

Факт того, что Соболь курила в столичном сквере, лишь подтверждает предположение, что слух о беременности был запущен ею намеренно, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Ведь Соболь уже является матерью 5-летнего ребенка и должна знать, какое пагубное влияние оказывает курение на плод. Ей должно быть известно, что эта вредная привычка может привести к выкидышу или порокам развития у малыша.

Впрочем, если Любовь Соболь действительно беременна, то ее пренебрежительное отношение к будущему ребенку никого не удивит. Юрист «ФБК» уже продемонстрировала свое бездушное отношение к своей имеющейся дочери. СМИ неоднократно писали о ее жестоком обращении со своим ребенком в преддверии выборов в МГД. Но все же Соболь часто и подолгу вообще не занималась воспитанием дочери, так как жила и голодовала в Центре сбора подписей Навального.

Напомним, экс-кандидат в МГД Любовь Соболь предоставила на проверку в избирком фальшивые подписные листы, поэтому была отстранена для дальнейшего участия в выборах. С целью оказать давление на Москоризбирком она организовала череду незаконных акций протеста в столице, которые завершились массовыми беспорядками. За организацию нелегальных митингов Соболь выписали четыре штрафа на общую сумму 930 тысяч рублей.