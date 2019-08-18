Штаб Соболь в четвертый раз "одолжил" для пикета старушку-колясочницу

Вчера, 23:38

В московских митингах оппозиционеры охотно пользуются услугами инвалидов. Это делается для того, чтобы привлечь как много больше внимания, так же это создаёт определённую для западных СМИ картину.

Как отмечает агентство Life, оппозиционерам все средства хороши, лишь бы цель была достигнута. Поэтому они не ограничивают себя в выборе идеологии. Организаторы зачастую идут напролом, выкрикивая конкретные инструкции к применению. Например, по какому маршруту и куда следовать, чтобы пройтись «прогуляться». Именно так и происходило на одном из митингов, когда организаторы всячески пытались провоцировать правоохранительные органы.

Также они не гнушаются использовать для своих целей инвалидов-колясочников. Как это было неоднократно замечено во всех московских митингах. Очевидно, что выбор оппозиции не сковывается ни нормами морали, ни этики. В ход идут подлоги, искажение информации, а также любимый метод работы демшизы – эмоциональное давление.

На многих акциях фигурировала одна и та же бабушка в инвалидной коляске. Она участвует в подобных мероприятиях не по своим убеждениям. Её «услугами» воспользовалась команда Алексея Навального.

Так, бабушка-инвалид была замечена с подельниками Любови Соболь, «независимого» кандидата в депутаты в Мосгордуму. Для участия в несанкционированных акциях пожилую женщину команда Соболь использовала три раза.

Для западного зрителя такая модель очень выгодна. Создаётся иллюзия того, что инвалид-колясочник борется с так называемым «кровавым режимом», тем самым вписываясь в единую картинку, которую так любят обсуждать на Западе.

Политолог Олег Матвейчев призвал протестовать против иностранных СМИ, которые однобоко освещают акции протеста в России.