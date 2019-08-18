Вина за аварийную посадку самолета лежит на «мусорной мафии» семьи Гудковых

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На днях рейс А321 авиаперевозчика «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузное поле. Чудом все члены экипажа и пассажиры лайнера остались живы. Причиной крушения назвали птиц, попавших в турбину двигателя. По всей вероятности, стая пернатых, вызвавшая это страшное ЧП, взлетела со стихийной свалки у озера Глушица. Причем экологи забили тревогу об опасности для самолетов со стороны птиц, кормящихся на этой незаконной мусорке, еще два года назад.

Проблему открытых свалок было решено решить при помощи современных заводов по переработке твердых бытовых отходов (далее ТБО). Однако не все восприняли эту правительственную инициативу на ура. Бизнесмены Гудковы младший и старший, контролирующие свалку Воловичи, не поддержали идею строительства завода по утилизации ТБО.

При этом Дмитрий Гудков сам много писал про минусы жизни рядом с мусорным полигоном, но при помощи ряда своих «ручных» экологов он затормозил процесс возведения подобных экопредприятий в Подмосковье. Да и альтернативных предложений от бизнес-семейства Гудковых по решению мусорной проблемы Подмосковья тоже не поступало. Свалки ТБО начали стихийно появляться в разных непредназначенных для этого местах. Чайки с одной из них чуть не стали причиной авиатрагедии несколько дней назад.

Мусороперерабатывающий завод – это сначала дополнительные затраты для Геннадия и Дмитрия, а потом снижение прибыли от его мусорного бизнеса. Логично, что такие вычисления никоим образом не устраивают «мусорных королей». Скорее всего, и к нелегальной свалке под Жуковским, где давеча едва не разбился пассажирский самолет, отец и сын Гудковы тоже имеют отношение через «своих» людей в этой твердомусорной цепочке.

Однако жизнь диктует свои условия – завод по переработке ТБО в МО должен быть построен как можно быстрее, невзирая на личные выгоды корыстного клана Гудковых. В противном случае птицы с размножившихся вокруг Москвы свалок вполне могут стать причиной трагедии в отечественной авиации, причем с более печальным финалом.