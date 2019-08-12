В соцсетях показали, как на самом деле должна выглядеть Соболь после месяца голодовки

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Россияне искренне недоумевают, откуда у «правой руки» блогера Алексея Навального Любови Соболь столько сил, чтобы устраивать скандалы и участвовать в разборках. Ведь, как известно, она ничем не питается уже более 25 дней. Более того, ее щечки до сих пор на месте – ни намека на истощение.

13 июля юрист так называемого ФБК официально заявила, что начинает голодовку в знак протеста против недопуска ее до осенних выборов в МГД. К слову, в этом дама виновата сама: Мосгоризбирком обнаружил огромное количество нарушений в оформлении ее регистрационных документов. В частности, в подписных листах «независимого» кандидата красовались фальшивые автографы, а в числе «избирателей» оказались мертвые люди.

На сегодняшний день Соболь «голодает» уже практически месяц. Но люди, активно следящие за политическим процессом в столице, давно заподозрили неладное: за столь длительный срок у нее не произошло никаких внешних изменений. Даже несмотря на то, что женщина всячески разыгрывала свое бессилие на публику, а также писала слезливые тексты в соцсетях о плохом самочувствии.

Большие сомнения у общественности появились еще в тот момент, когда Соболь вопреки своей «изнуренности» ловко пряталась от охранников в туалете МГИКа и устраивала истерики на заседаниях в Мосгоризбиркоме. Не помешала «голодовка» ей вести и многочасовые эфиры на YouTube. Теперь уже многие, не стесняясь, говорят: «дама в красном» всех обманывает.

Собственное расследование провели авторы политического Telegram-канала «Выпускайте Кракена!». Они опубликовали снимки Соболь до того, как она начала «диетический перформанс», и нынешние. Сравнив несколько изображений, можно с уверенностью сказать: отсутствие еды никак не сказалось на внешнем облике протеже Навального. Кстати, даже щечки не пропали.

Также авторы Telegram-канала решили напомнить «страдающей», как на самом деле выглядит голодающий человек. К вышеуказанным материалам статьи они приложили фотографию Ильдара Мингазова, практикующего подобные диеты. Молодой человек полностью отказался от приема пищи и за 45 дней сбросил порядка 30 килограмм. С 74 килограмм его вес упал до отметки 45-50. На изображении отчетливо видно, как отсутствие питания влияет на внешний облик человека. Сейчас мужчина походит на скелет.

А теперь давайте вспомним жизнерадостную Соболь. По тому, как блестят ее глаза, никогда не скажешь, что экс-кандидат страдает от голода. И в самом деле, не зря юриста подозревают в тайном поедании шоколада и борщей.

Ранее известный врач Геннадий Малахов уже комментировал эту ситуацию. По его мнению, уже после двух недель истинной голодовки, Любовь Эдуардовна должна была «лежать и чахнуть», а не раздавать интервью журналистам и бегать по городу.

Напомним, российские СМИ периодически отмечали, что «голодовка» Соболь не более, чем очередная провокация. Так, со слов очевидцев доподлинно известно, как она перед началом незаконного митинга 14 июля заходила подкрепиться супом в одно из столичных кафе. А 19 июля, на шестой день «голодовки», подруга Навального заказала себе еду из грузинского ресторана прямо в Центр сбора подписей. Об этом лично сообщил курьер, уточнив, что заказ был оформлен на некую Любовь.