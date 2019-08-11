Во время балагана оппозиции на Сахарова зрителей развлекали пьяницы и геи

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Согласованный митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал крайне разноплановую публику. Помимо тех, кто решил бесплатно посмотреть на выступление известных рэперов и блогеров, на мероприятии присутствовали сторонники ЛГБТ с радужными флагами, зеваки в состоянии изрядного подпития и даже цыгане.

Как и ранее, поводом для проведения акции послужил недопуск ряда кандидатов до выборов в Мосгордуму. В процессе сбора подписей представители либерального крыла пустились во все тяжкие: на их счету масштабные фальсификации, подкуп избирателей и даже использование «мертвых душ». А когда избирком им предсказуемо отказал в регистрации, они решили надавить на него с помощью массовых беспорядков.

Однако 10 августа протестная акция была лишена единой повестки, каждый отстаивал свою точку зрения, не связанную с основной темой.

К примеру, группа темнокожих молодых людей из Ямайки оказалась далека от темы московских выборов. Они пришли поддержать права чернокожих.

Еще одна группа пронесла на митинг государственный флаг Украины, чем спровоцировала столкновение с другими митингующими.

Также на проспекте Сахарова было замечено много бездомных и очень пьяных людей. Они, казалось, вообще не отдавали себе отчет в происходящем. По крайней мере, внятно ответить на вопросы журналистов так и не смогли.

Красок мероприятию добавили переодетые в женскую одежду сторонники ЛГБТ и группа цыган с танцами и скрипками.

В конечном итоге митинг превратился в сборище эпатажных персонажей, не преследовавших иной цели, кроме как развлечься и привлечь внимание прессы. Броские наряды, яркий макияж и провокационное поведение стали отличительной чертой многих участников акции.

Напомним, ранее организаторы массовых беспорядков были задержаны правоохранительными органами. Иван Жданов, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Алексей Навальный в настоящий момент находятся под административным арестом. Единственной, кто остается на свободе, стала Любовь Соболь, отделавшаяся несколькими денежными штрафами на общую сумму в 630 тысяч рублей. Помимо многократного нарушения статьи 20.2 КоАП, Соболь является фигуранткой уголовных дел по статьям 141 и 212 УК РФ.