Дудь и Косяков стали объектом насмешек за проплаченную рекламу митинга, который они проигнорировали

Сегодня, 20:21

Сегодня на проспекте Сахарова стартовал согласованный митинг в поддержку кандидатов, которых ЦИК не допустил до выборов в Мосгордуму. Организаторами являются соратники одиозного блогера Алексея Навального, которые ещё в период подписной кампании серьезно оконфузились и попались на фальсификации подписных листов. После того, как подписи были сданы в избиркомы на проверку, эксперты выявили множество подделок, в том числе проставленные от имени умерших москвичей автографы.

Но навальнистов такой исход не устроил, и они начали раскачивать народное настроение, устраивая несогласованные с правительством Москвы митинги. Каждый из них заканчивался массовыми беспорядками и задержаниями.

Организаторы незаконных митингов заметили, что желающих их поддержать с каждым разом становится всё меньше, поэтому было принято стратегическое решение подтянуть к ним далеких от политики и некогда популярных артистов, блогеров и шоуменов. Таким образом, протестная акция уверенно превращается в самый настоящий фестиваль.

Один из звездных сторонников митинга, популярный блогер Юрий Дудь призывал людей посетить акцию и сообщил, что сам на ней побывать не сможет, так как будет ведущим другого мероприятия. Пользователи Сети с иронией отнеслись к такому поведению, отметив желание и умение блогера «сидеть на двух стульях одновременно». В результате Дудь заехал на митинг сделать фото и сразу же отправился вести музыкальный концерт, где его участие оплачивается.

Больше всех повеселил людей юморист Денис Косяков, но не своим искрометным чувством юмора, а инфантильным поведением. Он, как и многие, решил урвать себе немного популярности с помощью акций, устраиваемых так называемыми оппозиционерами. На незаконном митинге в центре столицы, прошедшем 3 августа, он пробыл не больше пяти минут только ради того, чтобы заполнить свой Instagram новыми фотографиями. А спустя некоторое время он начал публиковать фотографии с проходящего в это же время фестиваля «Шашлык. Live», имеющего абсолютно мирную направленность. Когда Косяков «соскочил» с митинга 10 августа, этому уже никто не удивился.

Так почему же именитые персоны так активно пиарят либеральные акции? Ответ прост: все дело в деньгах. Выяснилось, что Юрий Дудь за свои посты о митингах получил 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Лесонавал». Шанс напомнить о себе появился и у давно забытой группы «Кровосток», информация о которых в СМИ появилась только благодаря участию в митинге 10 августа.

Как только акции завершатся, все эти блогеры и реперы вернутся к своей повседневной жизни, забыв о политике, к которой они никогда не имели никакого отношения.

Напомним, акцию на Сахарова пропустят главные зачинщики и самые заинтересованные в ней лица: Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Константин Янкаускас и Иван Жданов, находящиеся в данный момент в спецприемнике за призывы людей присоединяться к незаконным митингам. Удалось избежать заключения только Любови Соболь из-за малолетнего ребенка.