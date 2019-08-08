Махинаторы ФБК не сумели сфабриковать «чистые» подписные листы за экс-кандидатов в МГД

Вчера, 22:38

Сотрудник так называемого ФБК подтвердила факт фальсификации подписей за выдвиженцев в Мосгордуму от команды Алексея Навального. В ходе подготовки информационного вброса в поддержку отсеянных Мосгоризбиркомом «независимых» кандидатов она лично обнаружила документы, которые могут доказать подделку подписей.

В Telegram-канале с говорящим названием «Исповедь сотрудника ФБК» появилась информация о подготовке для СМИ материалов, которые были призваны очистить репутацию бывших кандидатов в МГД: Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ильи Яшина и других.

Изначально планировалось опубликовать сообщение о том, что некие сотрудники столичного избиркома оказали помощь сторонникам Навального в связи с якобы неправомерным отказом в регистрации на выборах. Они должны были «слить» в интернет подписные листы, заполненные в соответствии со всеми установленными правилами. Подкрепить данные должны были соответствующие заявления москвичей.

Однако по ходу реализации плана сотрудники ФБК, готовившие материалы для вброса, обнаружили среди них большое количество фейковых документов. Например, подписи одного лица часто отличались на трёх бумагах: подписном листе, заявлении и в паспорте. Помимо этого, были выявлены поддельные адреса, не соответствующие указанным избирательным округам. Есть прецеденты, когда «избиратели» расписывались за одного кандидата по несколько раз. Сотрудник ФБК подтвердила и наличие «мёртвых душ».

В результате стало очевидно, что предоставлять в качестве «доказательства» такие подписные листы нельзя. Всего сообщается о 400 листах, подлинность которых подтвердить не представляется возможным. Было ясно, что, если такое количество нарушений станет известно общественности, имидж «независимых» кандидатов пострадает ещё больше.

Напомним, что кандидаты-сторонники Алексея Навального не были допущены до выборов в Мосгордуму из-за обнаружения сотрудниками МГИКа большого количества сфальсифицированных подписей. Количество брака превысило установленный законодательством порог в 10%.

Тем не менее, отстранённые кандидаты не намерены мириться с таким положением вещей. В ответ на законное решение Мосгоризбиркома они начали провоцировать людей выходить на несанкционированные митинги. Организаторов привлекли к административному аресту согласно статье 20.2 КоАП.

Единственным исключением стала Любовь Соболь, вовремя вспомнившая о своём материнстве. Однако и в её отношении суды уже три раза выносили решение о штрафах: в размере 30 тысяч рублей (за организацию акции 14 июля) и два штрафа в 300 тысяч рублей (за аналогичные правонарушения 15 и 27 июля).

Следственный комитет ранее возбудил два уголовных дела в отношении несостоявшихся кандидатов по статьям 141 и 212 Уголовного Кодекса РФ. Также сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» фигурируют в уголовном деле об отмывании одного миллиарда рублей. 8 августа обыски прошли в офисе ФБК. На данный момент счета организации и штабов заморожены.

Сотрудник так называемого ФБК подтвердила факт фальсификации подписей за выдвиженцев в Мосгордуму от команды Алексея Навального. В ходе подготовки информационного вброса в поддержку отсеянных Мосгоризбиркомом «независимых» кандидатов она лично обнаружила документы, которые могут доказать подделку подписей.

В Telegram-канале с говорящим названием «Исповедь сотрудника ФБК» появилась информация о подготовке для СМИ материалов, которые были призваны очистить репутацию бывших кандидатов в МГД: Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ильи Яшина и других.

Изначально планировалось опубликовать сообщение о том, что некие сотрудники столичного избиркома оказали помощь сторонникам Навального в связи с якобы неправомерным отказом в регистрации на выборах. Они должны были «слить» в интернет подписные листы, заполненные в соответствии со всеми установленными правилами. Подкрепить данные должны были соответствующие заявления москвичей.

Однако по ходу реализации плана сотрудники ФБК, готовившие материалы для вброса, обнаружили среди них большое количество фейковых документов. Например, подписи одного лица часто отличались на трёх бумагах: подписном листе, заявлении и в паспорте. Помимо этого, были выявлены поддельные адреса, не соответствующие указанным избирательным округам. Есть прецеденты, когда «избиратели» расписывались за одного кандидата по несколько раз. Сотрудник ФБК подтвердила и наличие «мёртвых душ».

В результате стало очевидно, что предоставлять в качестве «доказательства» такие подписные листы нельзя. Всего сообщается о 400 листах, подлинность которых подтвердить не представляется возможным. Было ясно, что, если такое количество нарушений станет известно общественности, имидж «независимых» кандидатов пострадает ещё больше.

Напомним, что кандидаты-сторонники Алексея Навального не были допущены до выборов в Мосгордуму из-за обнаружения сотрудниками МГИКа большого количества сфальсифицированных подписей. Количество брака превысило установленный законодательством порог в 10%.

Тем не менее, отстранённые кандидаты не намерены мириться с таким положением вещей. В ответ на законное решение Мосгоризбиркома они начали провоцировать людей выходить на несанкционированные митинги. Организаторов привлекли к административному аресту согласно статье 20.2 КоАП.

Единственным исключением стала Любовь Соболь, вовремя вспомнившая о своём материнстве. Однако и в её отношении суды уже три раза выносили решение о штрафах: в размере 30 тысяч рублей (за организацию акции 14 июля) и два штрафа в 300 тысяч рублей (за аналогичные правонарушения 15 и 27 июля).

Следственный комитет ранее возбудил два уголовных дела в отношении несостоявшихся кандидатов по статьям 141 и 212 Уголовного Кодекса РФ. Также сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» фигурируют в уголовном деле об отмывании одного миллиарда рублей. 8 августа обыски прошли в офисе ФБК. На данный момент счета организации и штабов заморожены.