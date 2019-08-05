Соболь необходимо лишить права использовать ребенка в качестве прикрытия

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За три последние недели в Москве прошли массовые беспорядки. Их организаторами выступили представители так называемой оппозиции, которые получили отказ от МГИК. Они не были зарегистрированы кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за нарушений при сборе подписей. Комиссия выявила недействительные и даже поддельные подписи.

С 14 июля по 4 августа состоялось восемь несанкционированных акций, в ходе которых было задержано около 1700 человек. Практически все организаторы незаконных мероприятий заключены под стражу. Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Константин Янкаускас арестованы. Однако одному из зачинщиков происходящего в столице хаоса удалось избежать наказания. Несмотря на публичные призывы к участию в незаконных митингах, Любовь Соболь остается на свободе.

Известно, что в России действует социально ориентированное законодательство, отстаивающее интересы материнства и защищающее права женщин и детей. В рамках закона созданы государственные институты, оказывающие влияние на законотворческие инициативы.

Во время раздела имущества и определения места жительства ребенка исполнительные органы зачастую принимают сторону женщины. Согласно статьям 61 и 82 УК РФ, возможна также отсрочка наказания при совершении административного нарушения. Это позволило Соболь, у которой пятилетняя дочь, остаться на свободе. Стоит уточнить, что блогер Навальный получил 30 суток ареста за идентичное правонарушение.

Существует мнение, что юрист так называемого ФБК использует материнство исключительно для прикрытия. Об этом можно судить по тому, что Соболь вспомнила о том, что она мать, только во время задержания. После несанкционированного митинга 27 июля она стала публично демонстрировать свой паспорт на странице с отметкой о ребенке.

Любовь Соболь с 16 июля не живет дома, соответственно, своему ребенку она времени не уделяет. Известно, что юрист так называемого ФБК пребывает в «Центре сбора подписей», где объявила голодовку. Поэтому напрашивается невольный вывод, что своего ребенка она использует исключительно как прикрытие.

Подобное поведение со стороны Соболь должно стать поводом для ужесточения административного законодательства. Любовь избежала наказания для того, чтобы заниматься воспитанием дочери, но по факту ребенок оставлен на попечение неизвестных лиц. Соболь преднамеренно использовала законы РФ, который сама же и нарушает.

Она должна понести заслуженное наказание. Из-за таких, как Соболь, в обществе появляется чувство вседозволенности, мысли о том, что можно нарушить закон и остаться на свободе.

Поэтому закон необходимо пересмотреть. Женщины с детьми также должны отвечать за свои действия, тем более когда они представляют опасность для общества.

Вина Соболь в организации несанкционированных акций доказана. Ее действия привели к массовым арестам, за 21 один день состоялось восемь незаконных митингов. Поэтому регулярное нарушение закона и безучастие в воспитании несовершеннолетнего ребенка должны стать поводом для ареста.

Подобного мнения придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что юрист так называемого ФБК использует своего ребенка в качестве заложника. Единственное, за что она действительно переживала при задержании – как с помощью ребенка избежать заслуженного наказания. Милонов увидел в происходящем манипуляцию ролью матери, что не может не возмущать. Парламентарий выразил мнение, что Соболь нужно было хотя бы привлечь к общественно-полезным работам, например, уборке улиц, чтобы в следующий раз она задумалась, прежде чем выводить подростков на улицы.