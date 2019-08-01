Либералы с призывами к травле обнародовали данные работавших на митингах полицейских

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В интернете запустили проект под названием «Сканер», деятельность участников которого направлена на установление личностей сотрудников полиции, задерживавших митингующих на несанкционированной акции в столице 27 июля.

Активисты демонстрировали неадекватное поведение – угрожали полицейским, распыляли газ и бросали в стражей порядка попадающиеся под руку предметы. Сейчас они разыскивают силовиков, которые выполняли свои должностные обязанности по обеспечению безопасности граждан.

Поиск осуществляется с помощью функции, позволяющей определить человека по фотографии. После обнаружения необходимой информации её выкладывают в общественный доступ.

Создатели проекту считают себя «гражданским правосудием» и через социальные сети унижают сотрудников правоохранительных органов. Под такими постами пользователи оставляют много угроз и негативных комментариев в адрес полицейских и росгвардейцев.

Любовь Соболь без устали твердит о правах людей на мирные акции, но назвать их таковыми можно лишь с колоссальной натяжкой. Митингующие берут с собой на «мирный митинг» газовые баллончики (от распыления которых в субботу пострадали шесть полицейских) и холодное оружие.

Создатели «Сканера» открыто сообщают о своих намерениях, в которые входит травля и принижение достоинства человека, выполнявшего свой долг.

Необходимо подчеркнуть, что автор этого текста акцентирует внимание на образе «папа-палач», не думая о том, что подобные заявления могут навредить ни в чем неповинным детям. При этом они при каждом удобном моменте кричат о своей борьбе за справедливость и гуманизм.

Пользователи, не поддерживающие взгляды создателей, осуждают создателей проекта и задумываются о способах их наказания. От блогера Админа Заева поступило предложение подавать заявления в РКН на создателя каждого поста.

По этому поводу высказалась и кандидат в депутаты МГД Леся Рябцева. Она считает, что необходимо подключить государственные органы. Деятельность подобного проекта должна регламентироваться каким-то разрешением, считает она.