Любители энергетиков в восторге: ЕЭК обяжет Россию вернуть в продажу алкогольные энергетики

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Страны-участницы Евразийского экономического союза считают, что Россия не имела права в одностороннем порядке вводить запрет на торговлю энергетиками. Минфин отказывается выполнять требования в целях сохранения здоровья населения.

В Минфине России не согласны, что запрет неправомерен. Ведомство заявляет, что государство имеет право вводить подобные запреты, если их целью является защита населения. Минфин также отмечает, что в 2019 году уже проходило обсуждение вопросов торговли энергетиками, содержащими алкоголь, при участии всех стран-участниц. Во время обсуждения никто не высказывался против запрета.

«Эта проблема должна решаться на уровне России», – добавляет представитель Минфина.

В качестве ответа на заявления Минфина последовала информация, что содержащие алкоголь энергетики соответствуют техническим регламентам Евразийского экономического союза, а значит должны распространяться свободно без вмешательства России.

Закон о запрете слабоалкогольных тонизирующих напитков вступил в силу в начале 2018 года. Запрет был обусловлен вредом, оказываемым смесью алкоголя и кофеина, таурина и гуарана на организм человека. Немаловажную роль в появлении закона сыграло массовое отравление смесью «Боярышник», из-за которого в 2016 году погибло более 70 человек.

На данный момент такие энергетические напитки производятся в России только для экспорта, но никак не для внутренней продажи.