Полцарства за игру: самая редкая игра в мире была выложена на аукцион за 6 миллионов рублей

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Картридж с игрой Extra Terrestrials, предназначавшийся для консоли Atari 2600, был продан на интернет-аукционе eBay.

Extra Terrestrials была разработана Канадской студией Skill Screen Games в 1984 году. Она являлась единственной игрой для консоли Atari 2600, выпущенной в Канаде. Вышедшая в разгар кризиса игровой индустрии, она полностью провалилась в продажах. Продано было всего несколько десятков копий. Чтобы хоть как-то вернуть затраченные на разработку деньги, авторы игры продавали ее своим знакомым и родственникам и даже ходили по домам, предлагая картридж каждому, кто открывал дверь.

В настоящее время известно не более чем о 4 сохранившихся копиях игры, причем одна из них принадлежала продавцу. С его слов, это единственная копия игры находящаяся в частной собственности. Еще одна хранится в канадском музее персонального компьютера, расположенном в городе Брадфорд.

Игра создана по мотивам фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин» и посвящена поискам частей от телефона инопланетян.

Бывший владелец утверждает, что картридж находится в полностью рабочем состоянии, но возможности проверить уже нет: объявление удалено то ли по причине успешного закрытия торгов, то ли из-за вмешательства модераторов интернет-аукциона.