МИД Египта в ярости: на аукционе продан бесценный бюст Тутанхамона

Сегодня, 13:02

Крупнейший лондонский аукцион закончился продажей бюста Тутанхамона за 6 миллионов долларов, покупатель остался неназванным.

На момент начала торгов бюст принадлежал мюнхенскому коллекционеру Хайнцу Херцеру, купившему бюст у австрийца Джозефа Мессине в 1985 году. До этого реликвией владел принц из древнего германского рода Турн-и-Таксис.

МИД Египта потребовал от властей Великобритании вернуть изваяние в музей археологии Лускора, находящийся в Египте. Как говорит Заки Хавасса, ранее занимавший пост министра древностей Египта, бюст был украден из Карнаксого храма, самого крупного храмового комплекса страны, в семидесятых годах двадцатого века. По его словам, кроме бюста из комплекса был вывезен еще ряд бесценных исторических артефактов.

В ответ на обвинения аукционный дом предоставил список всех владельцев реликвии, начиная с 1960 года. «Объект никогда не являлся и не является предметом расследования»,– добавило руководство аукциона.

Тем не менее в середине июня власти Египта вновь предприняли попытку вернуть изваяние. Но, как стало понятно сейчас, эта попытка также не увенчалась успехом.