Всё по закону: Сколько подписчиков нужно, чтобы считаться знаменитостью?

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Управление по рекламным стандартам Англии(ASA) на уровне государства приравняло блогеров с 30 тысячами фолловеров к знаменитостям.

Подобные действия означают, что такие «знаменитостей» будут соблюдать те же правила рекламы, что и футболист Бэкхем или писатель Стивен Фрай.

Увеличение уровня контроля за блогерами со стороны государства было вызвано инцидентом, связанным с пользователем ThisMamaLife, настоящее имя – Сара Нотт. Мама-блогер рекламировала снотворное компании Phenergan Night Time, но согласно законам Великобритании звезды и медицинские работники не имеют права рекламировать лекарственные препараты в социальных сетях.

Чтобы запретить Саре рекламировать лекарственные средства и избежать подобных ситуаций в будущем, ASA постановила считать всех блогеров, количество подписчиков которых более 30 тысяч, знаменитостями. Теперь, продолжая рекламировать снотворное, Сара Нотт нарушала британский «Кодекс о неразрешенной рекламе».

Британское законодательство в сфере рекламы значительно строже законодательства США. В США знаменитости имеют право рекламировать любые лекарственные препараты. Единственное условие: предоставлять информацию о том, что это рекламное сообщение. Однако не более четверти интернет-блогеров Америки соблюдает данное правило.