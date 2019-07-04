Бесправные работники в правовом государстве: руководители британских компаний стали изымать смартфоны сотрудников

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Желая повысить производительность труда и не давать своим сотрудникам отвлекаться на социальные сети, боссы некоторых британских компаний ввели запрет на использование телефонов на рабочем месте.

Современные тенденции рынка труда Британии ведут к тому, что в скором будущем использование мобильного на рабочем месте может оказаться под запретом.

Отдельные руководители позволяют себе требовать от работников оставлять свои смартфоны в шкафчиках, хоть широко это практика пока не используется.

К примеру, в контрактах сотрудников кафе и нянь часто указывается запрет на использование смартфона в рабочее время, многие работники негодуют.

А работодатели, наоборот, не видят ничего плохого в этом. «Некоторые жалуются, что это посягательство на права человека, но мне кажется, что всё это больше походит на горечь расставания», – выражает свое мнение британский работодатель.

Тем не менее специалисты отмечают, что верное использование гаджетов повышает производительность труда. Но не стоит давать работодателям полный контроль над мобильными устройствами работников.