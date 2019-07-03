В Белгороде врачи проверят состояния здоровья жителей

Сегодня, 15:05

Обследование проведут специалисты центра медицинской профилактики, возможно, это связано с тем, что в области повысились показатели смертности.

Белгородцы бесплатно смогут проверить свое здоровье в центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Акция «Мое здоровье» продлиться до 5 июля 2019 года. Данное мероприятие проводиться уже во второй раз. Жители города могут бесплатно пройти скрининговое обследование под руководством специалистов. Оно включает в себя: анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, проверку работы сердечно-сосудистой системы через кардиовизор, консультацию психолога, а так же получат рекомендации опытных врачей о правильном питании, сне и физической нагрузки. В соответствии с полученными анализами врачи проведут консультацию и дадут рекомендации по лечению.

Стоит отметить, что смертность в Белгороде продолжает обгонять рождаемость. За первые месяцы 2019 года в Белгороде умерло 7257 человек. При этом на свет появилось только 4358 малышей. Таким образом, убыль населения составила 2899 человек. Чаще всего дети умирают из-за заболеваний, возникающих на первой недели жизни. Реже к смерти стали приводить инфекционные заболевания, уровень смерти от туберкулеза не изменился.