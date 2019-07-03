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Родильный дом № 4 в Калининграде поразил всю Россию резонансным происшествием. Медперсонал больницы, а точнее акушера Елену Белую и анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич, обвинили в убийстве недоношенного ребенка в 2018 году.

Бывшие пациенты родильного дома № 4 поддержали задержанную и.о. главного врача роддома Елену Белую. Одна из мамочек, у которой акушер принимала роды, записала видеоролик. В видео она показала своего сына Ваню, который родился недоношенным на 27 неделе с весом 900 грамм. Мама мальчика рассказала, что именно Елена Белая спасла жизнь Ване, и она очень благодарна акушеру. Кроме того, на официальном сайте Родильного дома № 4 в Калининграде несколько мамочек оставили свои отзывы о работе Елены Белой.

Одна из бывших пациенток написала:

«Никогда не писала таких постов, но этот врач у меня в душе и сердце будет всегда. Рожала у нее 8 лет назад, плановое КС. Беременность была проблемная, но я попала в надежные руки. Елена Валерьевна, у вас золотые руки и доброе сердце. У меня настолько ювелирный шов и рубец, который был незаметен уже через 6 месяцев абсолютно, с вашим рубцом я родила самостоятельно 3 ребенка. Спасибо вам за моего сына».

Далее идут не менее приятные отзывы для задержанной Елены Белой.

«Для меня 4 роддом, как дом родной. Сама там родилась и троих деток там родила. Мне встречались все хорошие врачи. Последнего сыночка рожала у Елены Валерьевны. Приятная, спокойная женщина. Мне очень понравилось с ней общаться».

Однако такие отзывы крайне противоречат с обвинением, которое вынесли акушеру-гинекологу. Ее подозревают в убийстве новорожденного ребенка, который родился с массой тела 700 грамм.

По версии следствия, Елена понимала, что шансов выжить у ребенка мало, поэтому она могла убить его ради хорошей медстатистики роддома. Как считает следствие, Белая ввела ребенка смертельную дозу лекарства. В поддержку акушера-гинеколога вступились не только мамочки, детей которых принимала Белая, но врачи по всей России. Они устроили флешмоб, фотографируясь с надписью на табличке: «Я Елена Белая». Время покажет, какого наказания следует ожидать Елене Белой, если ее виновность докажут в суде. Однако уже сейчас это дело можно назвать резонансным.