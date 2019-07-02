Маленькая зарплата, но много работы. С завода «Белэнергомаш» толпой бегут работники

Вчера, 17:08

Массовое увольнение рабочих происходит на машиностроительном заводе в городе Белгороде.

Сотрудники завода, предварительно договорившись между собой, решили уйти с работы, по причине задержки зарплаты за май 2019 год. Заявление на увольнение по собственному желанию пишут массово. ОЭЗ «Белэнергомаш» более 40 лет работает на рынке металлоконструкций и таких инцидентов еще ни разу не происходило. Маленькая зарплата, но много работы, а каждая работа должна оплачиваться. На данный момент руководство завода проводит доскональные проверки по данному поводу и выяснеет, почему произошли такие большие задержки. С генеральным директором заводы никакой связи нет, он отсутствует на своем рабочем месте.

По данным руководства задолженность по заработной плате за май 2019 год составляет 380 тысяч рублей. Генеральный директор прокомментировал, что задолженность будет погашена до 5 июля 2019 года, а оплату за июнь рабочие получают 15 июля, как прописано в трудовом договоре. Также он заявил, что никаких массовых увольнений нет. За июнь 2019 год, заявление написали всего лишь три человека, за такой же период было принято на работу шесть человек. Однако в социальных сетях размещены объявления на работу, на завод требуются плазморезчик, слесарь и сверловщик. Информация по данному инциденту уточняется.