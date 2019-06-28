Безопасность или настоящая дружба? Кабмин утвердил список животных, запрещенных к содержанию дома

Сегодня, 17:38

Медведи и шимпанзе в качестве домашних животных. Нужен ли соответствующий закон?

Известны много случаев по всему миру, когда дружба человека с животным заканчивалась не так удачно, как хотелось бы. И если раньше люди заводили только котов и собак, то со временем в домах начали появляться и весьма экзотические животные: змеи, обезьяны, а иногда даже медведи и тигры. В России одна московская семья в качестве домашнего животного завела медведя, и между членами семьи и питомцем завязалась настоящая дружба.

При этом известен случай, когда домашний медведь убил свою хозяйку, жительницу Пенсильвании Келли Вальц. Жительница американского города Стэнфорд также пострадала от лап домашнего шимпанзе её соседки. Так что же все же в приоритете: безопасность или настоящая дружба?

19 декабря Госдума приняла закон «Об ответственном обращении с животными». Недавно Кабмин утвердил список животных, запрещенных к содержанию дома, в числе которых медведь, пантера, леопард, опасные змеи, кит и так далее.

Закон призван обеспечить безопасность и уберечь людей от несчастных случаев в следствии нежелательной дружбы с дикими животными, а также самих животных, которым лучше находиться в благоприятных для жизни условиях, которые трудно создать искусственным путем. Животные, приобретенные до 1 января 2020 года, могут оставаться на содержании. После 2020 их будут конфисковать.