«От папиков рожать?» Обращение чиновницы к мамам и девочкам взорвало сеть

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На форуме нашли «волшебное» решение сложной жизненной задачи «зайка или лужайка» от Юлии Арсеньевой.

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина в ходе круглого стола о поддержке материнства, детства и повышения рождаемости, призвала отказаться от образования ради ранних родов: «Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование, и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины»

Весьма громкое заявление стало причиной поднятия в общественности вопросов демографии и уровня жизни в стране: «С точки зрения медика она права, а вот с точки зрения ситуации в стране очень даже нет», - высказываются на форумах. Большинство читателей не согласны с мнением Арсениной и с иронией упоминают тему «зайки и лужайки».

Также чиновницу сравнивают с Ольгой Глацких, известной своими громкими высказываниями: «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». Несмотря на это, есть и те, кто поддерживает женщину, говоря о том, что учиться, делать карьеру и рожать «в лучшем случае, в 30 лет» – плохо.

Выступая за отказ от образования, чиновница обесценивает право молодых девушек на получение образования и самореализацию, пропагандируя «средневековые ценности» и первостепенность материнства. Известно, что сама Юлия имеет высшее образование, которому посвятила внушительное количество лет. Воспитывает дочь.

«Интересно, когда она родила и как она сделала свою карьеру?? Говорит красиво. А как и что может дать молоденькая девочка, без образования и без достатка в семье..» - негодуют читатели «Подслушано Владимир».

Также многие читатели поднимают тему дальнейшего содержания ребенка и сложность положения молодых матерей-одиночек: «Тогда уж продолжайте: с точки зрения государства оптимально, чтобы девочки не «заводили семьи с ровесниками», которые не будут готовы стать отцами ещё лет до 25-ти, а искали папиков, которые смогут содержать и её, и детей. Чего уж стыдиться - давайте по полной озвучивайте!».

На какие средства молодая мать без образования и возможности зарабатывать может содержать ребенка? Искать состоятельного отца ребенку или рожать от «папиков»? Вопрос морального благополучия таких союзов зачастую однозначен.

Помимо прочего, сотрудница руководящей должности департамента здравоохранения обещает молодым мамам здоровое будущее. Однако действительно ли ранняя беременность положительно сказывается на здоровье? Ведь незащищённые контакты в раннем возрасте чреваты венерическими заболеваниями, которые в будущем провоцируют невынашивание. Известно, что такая беременность может сопровождаться осложнениями и скрытыми инфекциями, что выявляются уже при явных проблемах со здоровьем. Все это ухудшает и без того сложную демографическую ситуацию в стране. Взамен распространению призывов к ранним родам, чиновникам стоило обратить внимание на необходимость заниматься воспитанием будущего поколения, приучать подростков к ответственности, прививать привычку заботиться о здоровье и всегда предохраняться.