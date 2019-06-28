Все люди – сёстры Хачатурян. В Санкт-Петербурге поддержали жертв насилия

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Дело девочек вызвало огромный общественный резонанс. Петербургская группа запечатлела это на стенах города.

Дело о сёстрах Хачатурян на слуху у всех последние два месяца, несмотря на то, что обвинение в убийстве было вынесено еще в 2018 году. То, что на это обратили внимание различные культурные деятели – огромный прорыв в борьбе против домашнего насилия.

В Санкт-Петербурге поддержали жертв в форме искусства. Петербургская арт-група Явь создала работу «Крик» возле магазина «Большая семья», изобразив избитую женщину с плакатом «Помогите!». Ранее в Петербурге прошли пикеты с лозунгом: «Все люди – сёстры Хачатурян».

Напомним, девочки были задержаны еще в 2018 году по обвинению в убийстве родного отца. Позже они признались, что неоднократно подвергались насилию с его стороны. Несмотря на это, их обвинили в убийстве по предварительному сговору, что предполагает от 8 до 20 лет лишение свободы.

В поддержку сестёр выступили много блогеров, представителей шоубизнеса и различных феминистических союзов. Такие огромные последствия имеют смысл не только в этом деле, а и во всей борьбе против домашнего насилия, ведь оказаться в таком положении может практически каждый.