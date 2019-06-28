«Тут работы непочатый край»: Варламов недоволен Челябинском

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Во время Прямой Линии с президентом почти не были затронуты проблемы инфраструктуры города - поступило мало звонков. Популярный блогер взял дело в свои руки и напомнил о недостатках столицы Южного Урала.

Видеозапись с прогулкой по Челябинску блогер опубликовал в соцсетях. Варламов недоволен Челябинском по многим причинам: его не устраивает и пространство, целиком уложенное асфальтом, убитая архитектура, новые здания и неуместные парковки, уничтожившие историческую городскую среду. Южноуральскую столицу, по иронии, блогер назвал Детройтом – некогда расцветавшей в Мичигане столицей автомобильной промышленности, где раньше проживало около 1,8 млн человек, а теперь – чуть более 600 тысяч жителей.

Челябинск полон ненужной рекламы, находящейся в городском центре – на маленьком подобии арбата. Варламов заключил, что город не успеет подготовиться к саммитам БРИКС и ШОС, которые пройдут в 2020 году с участием президента России. Он сомневается в том, что за ограниченное количество времени можно навести там порядок. «Тут работы непочатый край», – подытожил блогер.

Важно заметить, что Челябинск всегда являлся проблемной точкой на географической карте России, пользуясь известностью как один из главных промышленных центров страны. Там находятся металлургические, машиностроительные предприятия, а также заводы. Специалисты высказывались об экологических проблемах города и загрязнении воздуха такими веществами как углерод и оксид азота. Принимаются мероприятия с целью обезопасить проживание людей, расположенных вблизи промышленных объектов.

Но, как ни странно, на Прямой Линии с Владимиром Путиным из Челябинска поступает мало звонков – важные и проблемные вопросы, касательно Челябинска, будто бы остаются без внимания. Варламов в какой-то степени вывел этот вопрос на более глобальный уровень, напомнив о существенных проблемах города.