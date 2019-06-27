Я сам обманываться рад! Россияне живут в плену у фейковых новостей

Сегодня, 12:30

Их популярность объяснить легко: от роста недобросовестной конкуренции и до эффекта испорченного телефона - объективные факты менее интересны, чем чьи-то личные эмоции и убеждения.

Глава ВЦОМ заявил о 42% россиян, которые попадаются в хитрые сети фейковых манипуляций, не имея возможности разобраться с достоверными и недостоверными данными. Здесь даже пасует критическое мышление, которым больше обладает нынешняя молодежь, нежели взрослые люди – завораживающие образы лжи оказываются сильней.

Дело в том, что фейковые новости плетут свою паутину: они действительно завораживают и кажутся порой более правдивыми, чем сама правда. Они погружают в мир иллюзий, фейки остро чувствуют наши чаяния и запросы. Неспроста в 2016 году появился феномен «постправды» – время объективных фактов и повальной погони аудитории за правдой, мягко говоря, ушло. Теперь эмоциональные речи, необоснованный популизм и убеждения – они конституируют новую правду.

Эксперты института развития интернета полагают, что ложные новости напрямую связаны с расширением соцсетей и их автономностью средств для публикации новостей. Эти средства доступны и ничто не мешает обычному пользователю множить фейки. Этот медиафеномен, в том числе, порождает недоверие к новостям официальных представителей. Альтернативный источник всегда кажется более свежим и увлекательным, поэтому люди сами готовы обманываться, идя на поводу у фейковых новостей – здесь напрашивается фраза: «я сам обманываться рад!».

Уместно вспомнить, что совсем недавно вступил в силу закон о фейковых новостях. Президент России подписал закон, который запрещает распространять недостоверную информацию, имеющую вес на общественной арене. За нарушение закона предусматривается штраф от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Ресурсам, в случае нарушения закона, грозит блокировка.