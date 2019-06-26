Лучше лететь голым: «Аэрофлот» начал выдавать потерянный багаж, но не тем пассажирам

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Пострадавшей от действий перевозчика оказалась и звезда шоу «Лучше всех» на Первом канале.

«Аэрофлот» и её бюджетные «дочки» рискуют стать участниками не одного судебного разбирательства. Пассажиры всего мира, узнав о багажном коллапсе в Шереметьево, попытались войти в положение компаний и терпеливо ждали у моря погоды. В процессе ожидания пострадавших стало так много, что заочно были сформированы группы, главные из которых — те, кто не дождался багаж до сих пор, и те, кто получил не свой.

В соцсетях пассажиры устраивают компании настоящий разнос. Нарушая условия приватности, некоторые осмеливаются рассказывать, какие отписки «Аэрофлот» отправляет в личные сообщения клиентам, чей багаж уже почти безвозвратно потерян.

Среди таких пострадавших оказалась и известная по шоу «Лучше всех» 7-летняя Виктория Ким из Владивостока. Девочка год ответственно готовилась к конкурсу «Поколение NEXT» в Сочи, выбирала костюмы, но весь реквизит и одежда остались где-то в Москве. Удивительным здесь должно показаться, что «Аэрофлот» всё же начал постепенно выдавать пассажирам потерянный багаж, но в каком-то хаотичном порядке, даже не обращая внимание на багажные бирки. Поэтому встречаются случаи, когда компания направляет чемодан не тому владельцу. Это стало причиной для подозрения грузчиков Шереметьево в воровстве, о котором неоднократно писали СМИ.

Как сообщают пассажиры, им теперь проще лететь голыми и купить необходимые вещи по прилёту, чем страдать от безответственности «Аэрофлота». Они, очевидно, рассчитывают и полететь новым «безбагажным» тарифом, но стоит отметить, что тариф привёл к внезапному подорожанию балетов на все популярные направления. В том числе и у дочерних авиакомпания «Аэрофлота».