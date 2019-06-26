Онлайн-вытрезвитель: Водители «Яндекс.Такси» ради сохранения работы научатся обходить удалённый медосмотр

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Адекватный водитель, без следов алкоголя и наркотиков – таким своего сотрудника в идеале видит руководство сервиса.

Стремление законодателей ужесточить регулировку рынка такси в огромной степени связано с безопасностью пассажироперевозок. По некоторым оценкам, это приведёт к подорожанию услуг до 50% из-за удаления представителей иностранных компаний, сокращения численности водителей-иностранцев и введения единой системы контроля за техническим состоянием автопарка и условиями труда и отдыха шофёров.

С другой стороны, некоторые региональные представители «Яндекс.Такси» стремятся к упрощению и, как следствие, удешевлению процедуры проверки готовности водителя выйти на маршрут. В этой связи, в Калуге впервые в России хотят внедрить электронный путевой лист (ЭПЛ), в котором свои отметки должны поставить автомеханик и врач, относительно исправности транспортного средства и состояния здоровья его владельца.

Основная идея этого нововведения состоит в оперативности осмотра - на ближайшей АЗС техмеханик проверит авто, а врач может провести медицинское освидетельствование шофёра. Как уверяют в руководстве «Яндекс.Такси», современное оборудование позволяет провести удалённо измерение давления, пульса, температуры, а также определить наличие следов алкоголя и наркотиков.

Только после этого, водитель получает «подписанный» ЭПЛ и может приступать к своей работе. Считается, что это будет намного дешевле и позволит быстрее решать ежедневные рабочие вопросы. Однако, опыт показывает, что не всегда электронное оборудование может противостоять человеческой смекалке.

Это не раз доказывали те же таксисты, успешно пытались «урвать» лишнюю копейку с пассажиров различными ухищрениями – искусственное увеличение времени ожидания, вынужденной отменой вызова или попрошайничеством хорошей отметки в свою пользу.

Не исключено, что сейчас они ради сохранения работы научатся успешно обходить медосмотр. Например, любители выпить обретут «онлайн-вытрезвитель», после чего удалённо добиться нормализации кровяного давления будет совсем пустяковым делом.

К тому же, новая система не в состоянии будет определить склонность водителя к насилию или проявлению неадекватных реакций во время общения с пассажирами.