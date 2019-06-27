«Ободрал» и выкинул: Водитель «Яндекс.Такси» полночи катал клиентку для накрутки счётчика

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Обнаглевший аферист-разводила раскрутил даму на полтысячи рублей.

«Яндекс.Такси» продолжает удивлять клиентов ужасным уровнем обслуживания и повальным обманом со стороны водителей. Люди всё чаще жалуются на отвратительный уровень общения таксистов и попытки при перовой возможности «кинуть» пассажира на деньги. Дичайший случай произошёл с одной из жительниц Москвы при общении с «Яндекс.Такси» накануне.

О случившемся общественности рассказала мать девушки в Facebook. Автор объяснила, что заказала для дочери поездку в «Яндекс.Такси» по цене 133 рубля и длительностью порядка 10 минут. В итоге водитель на пути к пассажирке сперва «случайно» пропустил поворот, а затем вновь сделал круг уже во время самой поездки. Девушку же таксист в итоге «ободрал» на 300 лишних рублей и «выкинул» за остановку до места назначения. Москвичке пришлось добираться остальную часть пути пешком. Мать пассажирки это привело в ярость, что и стало поводом к написанию гневного поста в соцсети.

К чести «Яндекс.Такси», представители компании тут же откликнулись на публикацию и пообещали разобраться с «аферистом-разводилой». Судьба дальнейшего сотрудничества таксиста с агрегатором пока не ясна. Пострадавшая же сторона уже сообщила, что сервис решил с ними вопрос полюбовно.