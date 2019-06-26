«Примитивный пиар и полный бред»: Сотрудники «Аэрофлота» высмеяли «наказание» для топ-менеджеров

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Высшие чины авиакомпании не получат премии из-за аварии в Шереметьево, но им не посочувствовали даже подчиненные.

Нашумевшая авария с авилайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево не прошла даром для сотрудников авиакомпании «Аэрофлот». По словам генерального директора Виталия Савельвева. Ни один менеджер высшего звена не получит премии во втором квартале из-за трагедии в московском аэропорту. Как пояснил руководитель «Аэрофлота», подобная санкция предусмотрена в KPI предприятия.

Несмотря на кажущуюся серьезность, сотрудники авиакомпании рангом пониже высмеяли «наказание» для своего начальства. Комментируя это заявление в социальных сетях, рядовые пилоты и бортпроводники не преисполнились сочувствия к руководителям.

По их мнению, высшие чины от этого взыскания не обеднеют. Более того, некоторые из работников выразили опасение, что лишение премий пройдет исключительно на словах, ибо разница в зарплатах обычного пилота и начальника настолько велика, что перевес в пару десятков тысяч на несколько сотен простые смертные не смогут уловить. К примеру, если заработная плата одного из элитарных сотрудников 680 тысяч рублей, а премия 23 тысячи, то разница будет не слишком велика, особенно если бухгалтер не будет распространяться на счет заработной платы руководителя во время корпоратива.

«Слабые потуги Савелия поднять рейтинг таким примитивным пиаром. Совесть его замучила, …! Ага, верю верю», - саркастически высказались комментаторы.

«Дурь полная и бред...все самолёты застрахованы!!!!», - поддержали их остальные ораторы.