«Примитивный пиар и полный бред»: Сотрудники «Аэрофлота» высмеяли «наказание» для топ-менеджеров

Высшие чины авиакомпании не получат премии из-за аварии в Шереметьево, но им не посочувствовали даже подчиненные.
Нашумевшая авария с авилайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево не прошла даром для сотрудников авиакомпании «Аэрофлот». По словам генерального директора Виталия Савельвева. Ни один менеджер высшего звена не получит премии во втором квартале из-за трагедии в московском аэропорту. Как пояснил руководитель «Аэрофлота», подобная санкция предусмотрена в KPI предприятия.
Несмотря на кажущуюся серьезность, сотрудники авиакомпании рангом пониже высмеяли «наказание» для своего начальства. Комментируя это заявление в социальных сетях, рядовые пилоты и бортпроводники не преисполнились сочувствия к руководителям.
По их мнению, высшие чины от этого взыскания не обеднеют. Более того, некоторые из работников выразили опасение, что лишение премий пройдет исключительно на словах, ибо разница в зарплатах обычного пилота и начальника настолько велика, что перевес в пару десятков тысяч на несколько сотен простые смертные не смогут уловить. К примеру, если заработная плата одного из элитарных сотрудников 680 тысяч рублей, а премия 23 тысячи, то разница будет не слишком велика, особенно если бухгалтер не будет распространяться на счет заработной платы руководителя во время корпоратива.