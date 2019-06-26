Дома угробленного детства: Сиротам в России скармливают просрочку

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На беззащитных детях экономят многие интернаты, калеча ребятам здоровье.

Воспитанники детских домов остаются одними их самых незащищённых групп населения России. Происходит это из-за безысходности, которой окружены дети без родителей. Этим нередко пользуются государственные и коммерческие органы, манипулируя едва ли основным в жизни детдомовцев – питанием.

История с «поваром Путина» Евгением Пригожиным показала, какие схемы проделывают поставщики, чтобы сэкономить. Напомним, что Пригожин якобы скармливал столичным детям просрочку и прочие некачественные продукты, что привело к массовым отравлениям.

Похожие схемы применяются в детдомах под зашитой высших чинов. Так, например, в 2018 году правительство серьёзно обеспокоилось количеством просрочки в магазинах. Возвращать её производителю и утилизировать обходилось очень дорого, из-за чего производства стали убыточными. Решить проблему хотели отправлением просрочки в интернаты.

Законопроект не нашёл пути реализации, но он всё же используется. Последние массовые случаи отравлений произошли на Урале и в Ростове, где десятки детей отравились просроченными продуктами. Курган, напротив, страдал от голода. Виной тому послужили две причины: странные действия с выплатами воспитанникам и сотрудникам домов угробленного детства привели к дефициту денежных средств в учреждениях и необходимости экономить на основном. В этом признаются сами сотрудники, которые редко получают больше 8 тыс. руб за свою работу.

Недостаточное финансирование становится неприятной данностью для другого явления: СМИ сообщают, что службы по вопросам детей стали чаще забирать бывших детдомовцев из их новых семей и возвращать их интернатам. Низкие зарплаты приводят также к низкому качеству медобслуживания, поэтому детям не могут даже при отравлении предоставить скорую помощь так, чтобы впоследствии не сделать ребёнка инвалидом (последствия также могут сделать его «непригодным» для усыновления).

Таким образом, непродуманное финансирование и переполненные интернаты заставляют серьёзно экономить, закупая продукты подешевле и иногда скармливая детям откровенную просрочку.