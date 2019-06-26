Рожать нельзя аборт: Отмена бэби-боксов «взорвет» преступность в России

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Женщина избавится от нежелательного ребенка любым способом, как показал зловещий опыт СССР.

Стало известно, что в обществе вновь подняли обсуждение отмены абортов и бэби-боксов. Аргументом к этому служит то, что женщина не должна избавляться от ребенка ни при каких условиях, ведь по сути это убийство. А ведь это еще и финансируется государством, что, видимо, особо возмущает противников бэби-боксов. Что же это такое? Бэби-бокс – это специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка в случае невозможности его содержания. Ребенок передается на попечительство органам опеки и государства. Достаточно удобная практика. Никто не ломает психику ни себе, ни ребенку.

Однако, противники бэби-боксов уверены, что это провоцирует мам на беспричинный отказ от ребенка и увеличивает количество сирот. Однако, некоторые эксперты уверены, что отмена бэби-боксов «взорвет» преступность в России и лучше уж сироты на попечительстве государства. Почему же так? Дело в том, что зловещий опыт СССР, в котором «не было абортов» (фактически, были запрещены в какое-то время), показал страшную картину.

Женщина, которая хочет избавиться от нежелательного ребенка – сделает это, скорее всего, теневым методом. А ситуация «рожать нельзя аборт» ставит ее в экстремальные условия. Это может угрожать ее жизни, но она все равно рискнет. Бэби-боксы - самый безопасный выход и для матери, и для ребенка. Утверждать, что это делает отказ от ребенка легче - нельзя, потому что любая мама в здравом смысле и имеющая материальную основу, не бросит свое дитя.