У нас бардак, уходите: Закулисный «ад» Почты России клиентка вскрыла одним визитом

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Одинаково плевать в службе как на мам с грудничками, так и на пожилых пенсионеров - здесь зациклены на наведении порядка в вечном хаосе.

Почта России постоянно удивляет россиян новыми «выходками». Причём всякий раз причиной скандалов становятся хамство, халатность и безответственность сотрудников. Вот и на днях жительницу Иркутска шокировали абсолютным хаосом и наплевательством местные почтальоны. Клиентка вскрыла закулисный «ад» Почты России всего одним визитом.

Так, на своей странице в Facebook девушка рассказала, как простояла в своём отделении 20 минут, ожидая пока найдут её посылку. В итоге сотрудники почты отмахнулись и нагло выпроводили клиентку, заявив, что не могут пока обнаружить её отправление в том беспорядке, что у них творится. При этом их совсем не смутило, что она ожидала с маленьким грудничком на руках. По сути, представители Почты России прямо сказали ей «У нас брадак, уходите».

Когда можно будет прийти, иркутянке также не объяснили, а на предложение перезвонить, когда найдут посылку, отреагировали агрессивно.

«Я попросила, чтобы они мне перезвонили как найдут. Хотела оставить им свой номер телефона. На что мне сообщили, что им некогда всем подряд звонить. Всё!!!», - жалуется клиентка (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

При этом подписчики заметили, что подобное творится и в других отделениях Почты России. Один из пользователей рассказал свою историю, как так же почтальоны «прокатили» пожилого пенсионера с тросточкой. Выходить, что службе одинаково «плевать» как на мам с грудничками, так и пожилых людей.