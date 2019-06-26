У нас бардак, уходите: Закулисный «ад» Почты России клиентка вскрыла одним визитом

Одинаково плевать в службе как на мам с грудничками, так и на пожилых пенсионеров - здесь зациклены на наведении порядка в вечном хаосе.
Почта России постоянно удивляет россиян новыми «выходками». Причём всякий раз причиной скандалов становятся хамство, халатность и безответственность сотрудников. Вот и на днях жительницу Иркутска шокировали абсолютным хаосом и наплевательством местные почтальоны. Клиентка вскрыла закулисный «ад» Почты России всего одним визитом.
Так, на своей странице в Facebook девушка рассказала, как простояла в своём отделении 20 минут, ожидая пока найдут её посылку. В итоге сотрудники почты отмахнулись и нагло выпроводили клиентку, заявив, что не могут пока обнаружить её отправление в том беспорядке, что у них творится. При этом их совсем не смутило, что она ожидала с маленьким грудничком на руках. По сути, представители Почты России прямо сказали ей «У нас брадак, уходите».
Когда можно будет прийти, иркутянке также не объяснили, а на предложение перезвонить, когда найдут посылку, отреагировали агрессивно.
При этом подписчики заметили, что подобное творится и в других отделениях Почты России. Один из пользователей рассказал свою историю, как так же почтальоны «прокатили» пожилого пенсионера с тросточкой. Выходить, что службе одинаково «плевать» как на мам с грудничками, так и пожилых людей.