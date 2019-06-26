Плюнули на детей: омский картодром переделают в ТЦ

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Застройщик имеет право на ограждение территории, поэтому он быстро сломал асфальт на трассе.

Официально земля под омским картодромом не принадлежит ДОСААФ, поэтому несколько лет назад её приобрели компании «ГеоТоп» и «ГеоПартнер». Однако, 25 июня посреди трассы воткнули бытовку и вкопали несколько столбов будущего ограждения. Позже выяснилось, что у фирм нет разрешения на строительство запланированного торгового центра, да и сам разрешение на ограждение территории тоже просрочено. Но оно хотя бы было.

Омичи очень недовольны такой ситуацией, а в социальных сетях даже замечают, что это сделано, «чтобы народ смирился» и в России перестали появляться юные спортсмены. К сожалению, отсутствие нужных бумаг только отсрочит работы, но не сможет их полностью прекратить. И это полностью испортило не только подходящее место для подготовки юношей, но и отменило возможность проведения соревнований по картингу всероссийского уровня.

В очередной раз застройщики плюют на детей, экологию и окружающую среду только ради денег и это никоим образом не наказывается. Возникает резонный вопрос – как долго будет длиться сия ситуация? Вероятно, такие проблемы давно пора выводить на федеральный уровень.