Гори, гори ясно: Лояльность «РЖД» к курильщикам = вагон в огне за одну секунду

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Жизнь сотен пассажиров зависит от того, как удачно упадет окурок в тамбуре.

Запрет на курение в поездах стал прямым следствием кампании нетерпимости к ядовитому явлению в общественных местах. Парадоксально, но ограничительные меры увеличили опасность пожара в вагонах во время следования состава.

Для многих любителей «подымить» ожидание остановки поезда, которая позволяет выйти и сделать долгожданную затяжку, часто становится невыносимым. В результате, во время движения они выходят по привычке в тамбур и, тайком покурив, выбрасывают окурок в междувагонное пространство.

Как известно, оно огорожено от внешних воздействий так называемым резиновым суфле, которое теоретически имеет шансы загореться от брошенного «бычка». Как показывает практика, вагон может оказаться в огне за одну секунду – настолько быстро распространяется пожар в мчащемся поезде.

Естественно, не всегда проводники могут уследить за нарушителями, а некоторые закрывают на это глаза или вовсе потакают курильщикам. Такая «лояльность» сотрудников «РЖД» может дорого обойтись, как и пожароопасный беспорядок в вагонах.

Недавно пассажиры одного из поездов заметили мешки с грязным бельём, сваленные в кучу в нерабочем тамбуре. При этом, проводник совершенно проигнорировал правила противопожарной безопасности, ведь, появление одного безответственного курильщика и брошенного им окурка, с лёгкостью обеспечит «гори, гори ясно» для вагона, полного пассажиров. Подобные случаи уже имели место быть.

Впрочем, совершенно очевидно, что для возникновения пожара в таких условиях вовсе не обязателен человек с сигаретой, достаточно лишь неудачного стечения обстоятельств, чтобы произошла трагедия.