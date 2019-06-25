Загребалы одурели? Клиенты «Почты России» разоблачили новую махинацию с посылками

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Вымогательство денег — новое негласное правило службы, уверены россияне.

Пожалуй, каждый россиянин сталкивался с проблемой чрезмерно медлительной и недобросовестной работы главного «Печкина» страны — «Почты России». Сеть пестрит жалобами на «рассеянность» сотрудников, пропажу посылок, хамство и беспредел. И это не предел.

Граждане РФ неоднократно сетовали на недополученные мелкие отправления из Китая и других, не менее далеких стран. Но «почтовые голуби» России, которых в сети часто называют «загребалами», похоже, превзошли себя. Так, клиенты «Почты России» разоблачили новую махинацию с посылками.

Неизвестно, насколько «одурели» сотрудники «Почты России», но почувствовать себя обманутым многим клиентам службы все-же удалось. Россиянин уверен, что почтальоны умышленно не доставляют извещения о посылке, чтобы содрать «три шкуры».

Оказалось, что бесхозная посылка размещается в почтомат, который, если верить отзывам в сети, частенько не работает. К слову, стоимость такой услуги, казалось бы, копеечная — 50 рублей. Но для многих россиян, которым приходится экономить даже на еде, такие траты уж точно ни к чему.

В инциденте было замечено московское отделение № 423. Клиент «Почты России» уверяет, что больше всего беды доставляет руководитель отделения, который якобы нагло врет. Россиянин смело называет проделки службы «схемой отъема денег у населения на неоказанных услугах». Другие жалобы в сети только подтверждают слова разгневанного клиента «Почты России» и констатируют, что службе неведомо, что такое уведомление.

«Почта России» пока никак не прокомментировала недовольство клиентов.