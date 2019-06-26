«Дура б**»: Водитель Яндекс.Такси обнажил причину хамского отношения к пассажирам

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Особенно нетерпеливые и «мелочные» клиенты у таксистов оказались не в почете.

В соцсетях водитель «Яндекс.Такси» посетовал на то, что сервис дарит пассажиром слишком большие скидки и ему приходится проводить поездки по 86, а то и по 40 рублей. По его словам, сервис, конечно, доплатит ему, но подобного рода короткие поездки ему очень неудобны. Также он объяснил, что клиенты быстро привыкают к низким ценам и потом возмущаются, когда они резко возвращаются в привычное русло. А таксист, в свою очередь, в качестве оценки получает одну звезду и его рейтинг падает.

Среди прочего, в комментариях таксист «обнажил» причину хамского отношения к пассажирам. По его словам, одна особо нетерпеливая женщина дала ему 100 рублей в начале поездки. Водитель, разумеется, был за рулем и не мог дать сдачу. На что пассажирка возмутилась «а где моя сдача?» и водитель, не сдержавшись в комментариях, оскорбил ее.

«Дура б**» - цинично комментирует шофер поведение своей клиентки.

Конечно, стоит помнить, что таксисты тоже не железные и могут быть раздражены, но в данном случае сама женщина в какой-то степени спровоцировала конфликт. Ведь водитель, рыскающий по карманам за рулем – это верный путь к ДТП. А пассажирам лучше оплачивать поездку в конце и покидать машину с хорошим настроением, а не испорченным из-за водителя, который молчаливо упрекнул за «мелочность».