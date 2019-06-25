Монетизация страха - «Аэрофлот» нашёл способ озолотиться на скандальном «Суперджете»

Сегодня, 17:42

Компания увеличивает продажи страховок «на все случаи жизни».

Пассажиры замечают, что авиаперевозчик, возможно, пытается окупить потерю доходов и доверия, которая произошла после трагедии с тем самым «Суперджетом». Приняв решение, что самолёт, в общем-то, отличный, компания не стала убирать его с рейсов даже на время расследования. Решение повлекло массу критики со стороны пассажиров, что было заслуженно, поскольку «Аэрофлот» не давал гарантий, что очередной полёт закончится благополучно.

Пассажиры быстро скоординировались и попытались любыми способами обезопасить себя. Одним из них стала покупка страховки при покупке билета. Страховка позволяет потребовать с компании выплату компенсации по ряду причин, в том числе, когда пассажир пострадал или не вылетел в назначенное время.

Из-за резко увеличившегося спроса на авиастрахование, именно при полётах «Аэрофлотом», некоторые заподозрили компанию в желании озолотиться, запустив так называемую монетизацию страха пассажиров, которым приходится летать скандальным «Суперджетом». Показать свою праведность «Аэрофлот» пытается другими способами: лишая премий руководство компании или показательно нагоняя страх на людей тренировками на «Суперджете» над аэропортом в Ярославле.

Такая версия не лишена логики. Сотрудничество в сфере страхования обходится в большие суммы тем, кто покупает эту услугу. «Аэрофлот» несколько лет подряд был в центре скандала с подсовыванием пассажирам страховки при покупке билета онлайн. Её автоматически включали в стоимость, о чём некоторые пассажиры не знали. Переживая длинную чёрную полосу сегодня, «Аэрофлот» мог использовать злободневную тему себе в плюс.