Полный абзац! Клиент РЖД угрожает судом за «мошенничество» с бонусами

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Мужчину «недружелюбно послали» в службе поддержки - он дал сервису три дня на решение возникшей проблемы.

На сайте отзывов множество пассажиров РЖД достаточно недружелюбно отозвались о железнодорожном сервисе. Особенно занимательным было сообщение, в котором клиент угрожает судом за предполагаемое «мошенничество» с бонусами. Он требует, чтобы в течение трех дней потраченные средства были возвращены на его счет.

Мужчина решил сделать подарок супруге и купил ей на бонусные баллы билет. Оплата прошла, а вот билет так и не был оформлен. В службе поддержки, по словам клиента, его «недружелюбно послали», что уже само по себе походило на ситуацию из разряда «полный абзац». При этом проблему решать отказались, ссылаясь на то, что он сам виноват. Согласно слов сотрудников, с 2015 года бонусные билеты можно оформлять только на себя.

Петербуржец, в свою очередь, утверждает, что никакой информации на сайте РЖД не содержится. Ему ответили, что рассылка проходила в 2015 году. Однако, то, что никаких сведений нет на сайте и при использовании бонусных баллов – уже является нарушением.

Особенно вопиющим кажется хамское отношение со стороны службы поддержки. РЖД стоит обратить внимание на качественный подбор сотрудников и на сервис в целом. Иначе разбирательств с пассажирами не избежать.