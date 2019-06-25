Денег нет, но вы держитесь. Раскрыты высокие траты российских чиновников в командировках

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Сколько народ платит за организацию международных поездок своих «слуг» выяснила международная организация по борьбе с коррупцией.

В мае 2016 глава правительства РФ Дмитрий Медведев, находясь с официальным визитом в Крыму, произнёс фразу: «Её (индексации – прим.) нигде нет, мы вообще не принимали, просто денег нет сейчас. Найдём деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!». Слова, что называется, «ушли в народ» и всё чаще звучат в более кратком виде: «Денег нет, но вы держитесь!».

Прошло 3 года, международная организация Transparency International буквально раскрыла траты некоторых государственных ведомств на международные командировки. Выяснилось, что в 2016–2017 годах Министерство промышленности и торговли РФ и его глава Денис Мантуров потратили 19,3 млн рублей только на проживание в отелях. Денис Валентинович, по версии антикоррупционной организации, позволял себе снимать президентский люкс в Шанхае, который обходился практически 1,5 млн рублей в сутки. Иронично, что Медведев говорил свои знаменитые слова как раз в рассматриваемый Transparency International период.

В Минпромторге успели дать официальный ответ на растиражированную в СМИ информацию. В министерстве заявили о том, что расходы чиновников, в том числе в командировках, проверялись аудиторами Счётной палаты.

Кроме того, международная организация раскрыла траты чиновников и из других ведомств. Так, Министерство транспорта в 2018 году выделило 14 млн руб на командировочные и 60 млн руб на перелеты. В свою очередь, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям в период с 2016 по 2018 год потратило 16,9 млн руб на оплату проживания и проезд.

Примечательно, что Transparency International решили передать полученные данные в прокуратуру и другие властные органы с целью проведения проверок по факту слишком высоких трат ведомств на командировки.