Платят копейки, есть нечего: Отчаявшаяся учительница раскрыла причины «ада» в российских школах

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Педагоги всё чаще бьют и унижают детей на фоне ужасающей нищеты и безысходности.

Всё чаще мы видим новости из регионов, как школьники, подростки становятся жертвами физического или психологического насилия со стороны педагогов. Где, как в Забайкалье, учащихся унижают, вынуждая сдавать деньги на нужны школы, где-то, как в Хабаровском крае, бьют с малых лет. Но откуда в педагогах столько жестокости. Отвечает отчаявшаяся учительница.

Накануне в паблике «Подслушано у учителей» во «ВКонтакте» некая женщина на условиях анонимности раскрыла причины «ада», творящегося в российских школах. Она объяснила, что работает в школе несколько лет, но за это время ситуация в образовании стала только хуже.

Автор признаётся, что любит детей и класс у неё неплохой подобрался. Однако отношение государства к её труду портит всё. Кто знает, сколько ещё таких романтиков среди педагогов. Единицы? Другие же срывают злость на учениках при первой возможности.

Ведь та же учительница в отчаянии жалуется пользователям, что порой из-за того, что зарплаты платят копейки, она не может позволить себе оплатить коммуналку или даже купить поесть. При этом обязанности и требования с каждым днём всё строже. Справиться с таким стрессом не каждый может.

И даже автор констатирует, что задумывается об уходе, но колеблется из-за любви к детям. Примеров у неё достаточно – лишь за год из-за копеечных зарплат с её школы уволились 9 человек. Народ же поддерживает «нищую» учительницу и советует «бежать» не раздумывая. Вот и выходит, что в школах скоро останутся лишь циничные неадекваты, которые лишь вымогают деньги и издеваются над детьми.