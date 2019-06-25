Освежающий шах и мат жаре - Липецк стал городом самых счастливых детей

Сегодня, 13:44

Мини-аквапарк во дворе установили заботливые родители и их соседи.

Какой же ребенок не мечтает в детстве все лето провести у воды, чтобы плавать и плескаться каждый день.

Осуществить детские мечты смогли жители Липецка, проживающие по улице 50 лет НМЛК в домах №11, 13 и 15. По инициативе председателя ТОС «Уютный двор», во дворах этих домов силами жильцов и работников ТОС были установлены два надувных бассейна. Освежиться в бассейне может любой желающий абсолютно бесплатно. Вода подается по шлангу, протянутому из ближайшей квартиры на первом этаже. Но, конечно, сделано это, прежде всего, для маленьких детей.

Побудила горожан к такому шагу небывалая жара, установившаяся в этом году с конца мая, особенно сильно ощущающаяся в городах. Но теперь жаре в Липецке поставлен шах и мат, а дети там самые счастливые. Их основной «проблемой» теперь являются бабушки и мамы, прерывающие купание, и выгоняющие погреться на солнышко.

Жители других районов Липецка восторженно отреагировали на инициативу своих соседей. Не исключено, что освежающему примеру последуют и другие дворы.