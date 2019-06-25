Заткнул за пояс: «Доившего» сверстников абитуриента ВШЭ приняли в вуз без экзаменов

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«Торговать воздухом» будущий студент-экономист научился уже до поступления.

Смекалку и сообразительность абитуриента оценили по заслугам члены приемной комиссии Высшей школы экономики (ВШЭ) при рассмотрении его кандидатуры на поступление в вуз. Молодой человек, если верить публикации на неофициальной странице образовательного учреждения в Twitter, продавал места в очереди на подачу документов во ВШЭ.

«Доившего» сверстников абитуриента ВШЭ приняли в вуз без экзаменов, сообщается в публикации. Представителей вуза поразил предпринимательский талант молодого человека, а также умение находить нестандартный подход к вопросу заработка. Таким образом, будущий студент не только сумел подзаработать, но и «заткнул за пояс» конкурентов, ведь экзамены для поступления ему сдавать не придётся.

В публикации нет сведений об имени счастливчика, говорится лишь, что молодого человека приняли на программу «Управление бизнесом». Вместе с тем стоит отметить, что официального подтверждения указанной информации пока получить не удалось, а потому её достоверность всё ещё вызывает вопросы.