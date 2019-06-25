«Горе от ума»: Радищев или Грибоедов? Ответ хакасского министра взбудоражил общественность

Сегодня, 13:01

Пожалуй, никогда эфир республиканского телеканала не приковывал такого внимания россиян, которых удивило интервью главы образования сибирского региона.

«Горе от ума» является одним из культовых произведений русской литературы, а её автор вошёл в историю как создатель первой отечественной реалистической комедии. Но кто же написал эту замечательную пьесу: Грибоедов или, может, Радищев? Эта дискуссия неожиданно зародилась после эфира одного из хакасских телеканалов, когда местный министр образования Лариса Николаевна Гимазутина сделала очень резонансное высказывание. На вопрос ведущего о том, изучают ли современные школьники Радищева, чиновница ответила: «Да, «Горе от ума» проходят». Так как программа вышла в прямом эфире, высказывание довольно быстро распространилась по просторам интернета. Поводом стал Радищев, перу которого принадлежит «Путешествие из Петербурга в Москву», но никак не «Горе от ума», написанное Грибоедовым. Общественность была буквально взбудоражена от увиденного фрагмента интервью, а люди в комментариях под новостью упражняются в остроумии.

В пресс-службе министерства образования Хакасии объяснили оговорку Гимазутиной усталостью и волнением. Это подтвердил и ведущий телепрограммы. По его словам, на чиновницу повлиял «мандраж прямого эфира, волнение», а после передачи министр признала ошибку, назвав ее непростительной. Безусловно, оговорка является вопиющей, иначе такого резонанса бы не возникло. Но, вероятно, не стоит по одной ошибке оценивать деятельность главы такого важного ведомства, как республиканское министерство образования.

Примечательно, что «Горе от ума» не в первый раз попадает в историю подобного рода. Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская несколько лет назад ошибочно приписала фразу, в реальности принадлежащую герою пьесы Чацкому, полководцу Александру Суворову.